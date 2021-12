CPI é prorrogada para investigar caso de tráfico de crianças

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI ) que apura o tráfico de pessoas decidiu, nesta terça-feira, 30, em Brasília, prorrogar as investigações por mais 120 dias. O objetivo é esclarecer o caso das cinco crianças que foram retiradas do convívio dos pais em Monte Santo, município situado a 352 km de Salvador. Os parlamentares também querem a quebra do sigilo bancário de Carmen Topschall, que está sendo acusada de intermediar as adoções; do seu marido e dos pais adotivos das crianças. A iniciativa é para checar se houve movimentação de dinheiro entre eles.

Os integrantes da CPI querem que Carmen seja conduzida de forma coercitiva para prestar esclarecimentos. A quebra dos sigilos será votada pelos membros da CPI em uma próxima sessão. A data ainda não está definida. Convocada, Carmen não compareceu à sessão realizada na Câmara Federal, assim como o juiz Vítor Bizerra, que concedeu a guarda provisória a famílias de São Paulo.

A advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), Isabella da Costa Pinto de Oliveira, foi uma das pessoas ouvidas nesta terça. Em seu depoimento, a advogada ressaltou que os relatórios usados como base para a concessão da guarda provisória desobedeceram às normas legais. "Os relatórios estavam incompletos. Ainda assim, nenhum deles indicava que as crianças deveriam ser retiradas do lar".

Acompanhamento - Luciano Tacques Ghignone, promotor de justiça da Comarca de Monte Santo, informou que o Ministério Público não foi notificado quanto a todas as etapas da adoção "Se tivéssemos sido ouvidos, não teria sido feito dessa maneira", disse.

Ele afirmou que o MP está acompanhando o caso e não se opõe ao retorno das crianças para a família biológica. "Foi realizado um estudo na casa de Silvânia da Silva, a mãe biológica, onde não foi encontrado nenhum tipo de risco. Mas o retorno deve ocorrer da forma menos traumática possível, com acompanhamento psicológico e sem exposição", disse.

Rota - O juiz substituto da Vara Criminal da Comarca de Monte Santo, Luiz Roberto Cappio, é responsável pela denúncia de que o sertão baiano é uma das rotas do tráfico de crianças. Para ele, o caso deve ser investigado pela Polícia Federal (PF). "A impressão que eu tenho é que essa organização atua em, pelo menos, mais uma grande região da Bahia: Itabuna", avaliou Cappio.

O juiz disse desconfiar do envolvimento de magistrados e de outros agentes públicos. "Suspeito que haja conivência de magistrados, agentes de saúde e que a prática envolve outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul", completou. Para o presidente da CPI do Tráfico de Pessoas no Brasil, deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), a Polícia Federal deve entrar no caso.

Jordy informou que a CPI vai procurar a coordenação geral da PF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). "Hoje vamos ter uma reunião com o ministro Ayres Britto, presidente do conselho para debater as providências a serem tomadas quanto ao juiz Vítor Manoel Xavier Bizerra, que foi convidado a participar da audiência mas não veio", acrescentou Jordy.

Silvânia da Silva, mãe biológica das cinco crianças adotadas, disse que não recebeu informações sobre o processo. Segundo ela, os representantes do Conselho Tutelar apareceram na porta de sua casa afirmando ter ordem judicial para levar as crianças.

"Levaram meus meninos e eu não pude fazer nada", disse, emocionada. Ela contou que procurou o Conselho Tutelar após a retirada dos filhos para saber o que estava acontecendo, mas não foi atendida. "Quero todos os meus filhos de volta porque eu sou mãe e nunca abandonei meus filhos", acrescentou.

