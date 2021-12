Covid-19: 15 países no mundo ainda não registraram casos

O mundo passa por uma pandemia, no entanto, em algumas partes do mundo, o coronavírus ainda não chegou. Grande parte destes países é constituída por ilhas remotas que são beneficiadas por fronteira única com o oceano. Embora estejam livres da doença, não foram livres dos impactos econômicos da pandemia.

O uso de máscara, distanciamento social, são algumas medidas para grande parte das pessoas em todo o mundo. Em alguns países, ainda não foram necessárias determinações.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 15 os países que não registraram caso de covid-19 até o momento.

A maioria dos países livres do SARS-CoV-2 fica nas ilhas remotas, sendo o Pacífico a região que acumula o maior número destas nações. Alguns são os países menos populosos do mundo.

Tonga, Kiribati, Samoa, Micronésia, Tuvalu, Naurau, Niue, Ilhas Cook e Palau estão entre os 15 países sem nenhum caso ou morte por covid-19. Por serem raramente visitados, não chegaram casos importados de infeção e, como consequência, também não houve contágio comunitário.

