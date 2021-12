Cortejo do 2 de Julho atrai pessoas ao centro da cidade

O Cortejo Cívico do 2 de Julho coloriu as do Centro de Salvador com as cores do estado e do país e atraiu pessoas de todas as idades, na manhã deste sábado, 2. Esse ano são comemorados 193 anos Independência da Bahia. Diversas autoridades do Estado participaram dos festejos, iniciados em frente ao panteão, no Largo da Lapinha, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado, de Salvador e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

Ainda na Lapinha, também foram depositadas flores no túmulo do general Labatut, um dos heróis da independência e líder do exército pacificador que garantiu a vitória da Bahia contra as tropas portuguesas na histórica Batalha de Pirajá. Em seguida, o cortejo que transportou a imagem dos caboclos seguiu até a Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico de Salvador.

"Hoje é dia de comemorar o Dois de Julho, a liberdade da Bahia e a Independência do Brasil", afirmou em entrevista após o hasteamento, o governador Rui Costa.

Durante o cortejo, os principais ícones deste capítulo da história foram lembrados e homenageados, desde o início da batalha, em Cachoeira, até a expulsão das tropas portuguesas, em Salvador. Entre eles, Maria Felipa, Joana Angélica, Maria Quitéria, o General Labatut e o Dom Pedro I. As fanfarras escolares também marcaram presença no ato, tocando clássicos da música brasileira e incentivando a participação popular através das canções.

adblock ativo