Corte especial do STJ referenda prisões e afastamentos da Operação Faroeste

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), formada pelos 15 ministros com mais tempo de atuação no tribunal, referendou nesta quarta-feira, 4, as prisões da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), e do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, da 5ª Vara de Substituições da Comarca de Salvador.

Os dois foram presos por ordem do relator do caso, ministro Og Fernandes, na Operação Faroeste, realizada no último dia 29, com o objetivo de desarticular um possível esquema criminoso relacionado à venda de decisões judiciais relacionadas à grilagem de terra por juízes e desembargadores do TJ-BA.

Anteriormente, o ministro também determinou o afastamento do até então presidente do TJ-BA, Gesivaldo Britto, os desembargadores José Olegário Monção e Maria da Graça Osório, além da juíza Marivalda Moutinho, de primeira instância. Os afastamentos dos seis também foram referendados pela corte.

