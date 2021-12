Correios voltam a funcionar de forma gradativa nesta terça

Os Correios estão voltando à normalidade no edifício sede, na Avenida Paulo VI, em Salvador. O Centro de Triagem de Cartas voltará a funcionar normalmente nesta terça-feira, 15, após 14 dias sem energia elétrica. A sub-estação já foi reativada e a energia restabelecida do terceiro andar para baixo. Gradativamente, a energia voltará para os demais andares. Todas as agências, inclusive a da Pituba, que funciona no edifício sede, estão funcionando normalmente.

Os Correios conseguiram tratar toda a carga de encomendas e 80% das correspondências, que continuarão sendo entregues. Não há carga represada, entretanto, a instituição alerta que poderão ocorrer atrasos na entrega.

O cliente que precisar de informações sobre um objeto que postou ou que está aguardando a entrega, deve acessar o Fale com os Correios, no site, ou entrar em contato com a Central de Atendimento dos Correios - CAC, que funciona de segunda à sexta, das 8 às 20 horas, e nos sábados, domingos, das 8 às 18 horas, através dos números 0800 725 0100; 3003 0100 ou 0800 725 7282.

adblock ativo