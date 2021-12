Correios terão funcionamento especial no horário de verão

O horário de funcionamento das agências do Correios na Bahia vai variar de acordo com cada município durante o horário de verão. Algumas unidades próprias da capital farão atendimento em horário próprio.

Em Salvador e Região Metropolitana, a maioria das unidades passa a abrir das 9h às 17h, de acordo com hora local. Já no interior, a maioria funciona das 8 h às 16h, apesar de a Bahia não aderir ao horário de verão.

Três unidades próprias da capital baiana terão atendimento em horário diferenciado. O Terminal de Cargas Aeroporto e a agência Aeroporto abrirão das 9h às 20h, com horário limite de postagem às 20h. Já a agência Shopping Paralela funcionará no mesmo horário, mas com postagem no máximo até às 14h35.



Os Correios informaram ainda que a agência do bairro Pituba funcionará das 9h às 18h30, de segunda a sexta-feira, sem alteração aos sábados, a partir desta segunda-feira, 19. O motivo são questões de ordem operacional não especificada.

