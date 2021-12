Correios mantêm atividades com apenas 40% dos funcionários

Com a greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba), apenas 40% dos funcionários da categoria mantêm as atividades nesta terça-feira, 25, conforme o sindicato. Devido à paralisação, decidida nesta segunda-feira em assembleia, estão suspensos os serviços prestados com hora marcada, incluindo Sedex 10, Sedex Hoje e o Disque-Coleta. Apesar da redução de funcionários, segundo a assessoria de comunicação da empresa dos Correios, todas as agências do País estão abertas e funcionam normalmente.



Nesta terça, está programada uma audiência de conciliação entre representantes da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Telégrafos (Fentect), no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, para que ambas cheguem a um acordo em relação às reinvidicações do comando de greve, de acordo com o Sincotelba.



Segundo o diretor de imprensa do sindicato, Joseval Nascimento, a empresa dos Correios não apresentou uma contraproposta aos trabalhadores. "A depender da proposta de hoje, vamos decidir se continuamos ou não com a greve", explicou.



Caso permaneça o impasse, o TST deve realizar um julgamento do dissídio coletivo nesta quinta-feira, 27, às 13h30, na sede do tribunal em Brasília. A Bahia entra para a lista dos 21 estados, mais o Distrito Federal, a aderirem ao movimento.

Reajuste - A categoria paralisa as atividades porque pede reajuste de 43,7% - soma das perdas salarias desde o Plano Real e da inflação do período mais aumento real -- e aumento linear de R$ 200, ticket alimentação de R$ 35 por dia, a contratação imediata de 30 mil trabalhadores e o fim das terceirizações, além de garantias de melhores condições de trabalho.

Segundo a assessoria dos Correios, entre as medidas que a empresa poderá vir a adotar estão: realocação de empregados das áreas administrativas, contratação de trabalhadores temporários, realização de horas extras e mutirões para triagem e entrega de cartas e encomendas nos finais de semana.

