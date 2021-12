Correios lança edital para cooperativas de catadores na BA

Os Correios na Bahia realizarão processo de habilitação e seleção de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis para destinação dos resíduos recicláveis descartados separados na Coleta Seletiva Solidária das unidades da Diretoria Regional da Bahia, por meio do Edital de Chamamento Público n.º 3307/2015.

De acordo com o Correio, este Chamamento Público terá validade de 24 meses, a contar da sua publicação no Diário Oficial da União. A abertura da reunião de habilitação e seleção será no dia 10 de outubro, às 10 horas, no edifício sede da Diretoria Regional, situada na Av. Paulo VI e pode ter a presença das Associações e Cooperativas representadas e demais interessados que queiram assistir ao ato de seleção.

Todos os interessados em participar da reunião devem estar no local marcado, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário para abertura da reunião, informa a empresa. Para o credenciamento, o representante deve apresentar os seguintes documentos: documento oficial de identidade e procuração (se necessário) e original ou cópia autenticada do ato constitutivo, contrato ou estatuto social. Para conferir o edital com todas as informações sobre a seleção, basta acessar o site dos Correios.

Confira os locais de coleta das unidades dos Correios: o edifício sede da Regional, localizado na Av. Paulo VI, 190 - Pituba, são Feira de Santana - na Av. Getúlio Vargas, 78, Centro; Itabuna - na Av. José Soares Pinheiro, 822 - Centro; Vitória da Conquista - Praça Joaquim Correia, 41 - 1.º Centro; Barreiras - na Rua 24 de Outubro, n.º 234 - Centro e Juazeiro - na Av. Santos Dumont, 235- Centro.

