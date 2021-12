Correios ingressam com ação de dissídio no TST

Os Correios ingressaram com ação de dissídio coletivo junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesta quarta-feira, 16. A empresa tomou a iniciativa devido à divisão dos trabalhadores em relação à proposta de acordo coletivo apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra, na sexta-feira, 11.

O TST fazia uma intermediação entre as categorias. "A posição do TST é questionável, eles estão sendo parciais", afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Estado da Bahia (Sincotelba), Josué Canto.

O sindicalista informou ainda que nesta quinta-feira, 17, a categoria planeja fazer uma passeata no Campo Grande. "É uma greve nacional e vamos seguir", disse.

Na terça-feira, 15, dos 36 sindicatos dos Correios no Brasil, 17 decidiram não deflagrar paralisação, sendo que 16 aceitaram a proposta do TST, informa os Correios. Com isso, não houve maioria suficiente para a assinatura de acordo.

Com isso, os Correios retoma sua última proposta que propõe reajuste de 6% nos salários (3% retroativos a agosto e 3% em janeiro de 2016), além de outros itens.

Proposta do TST

A proposta do TST previa um aumento de R$ 200 linear para todos os trabalhadores, em forma de gratificação, a ser paga da seguinte maneira: R$ 150 a partir de agosto e R$ 50 em janeiro de 2016, com incorporação de 25% dos R$ 200 em agosto de 2016.

Um reajuste de 9,56% nos benefícios vale cesta, vale-alimentação/refeição, auxílio para dependentes especiais e auxílio creche/babá a partir de agosto de 2015. Incorporação de R$ 150 da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP), sendo R$ 100 em janeiro de 2016 e R$ 50 em maio de 2016.

Serviços

Em nota enviada pelos Correios, a empresa informa que as agências estão abertas e os serviços, inclusive a entrega de Sedex e o Banco Postal, estão disponíveis. Um levantamento realizado nesta quarta mostra que 90,69% do efetivo dos Correios não aderiu à paralisação, o que corresponde a 108.185 empregados, número apurado por meio de sistema eletrônico de presença.

Segundo a empresa, o movimento grevista está concentrado na área de distribuição, do total de 28.569 carteiros que deveriam trabalhar nas localidades em que há paralisação, 9.750 não compareceram (34,13%).

adblock ativo