Correios garante que plano de saúde da empresa não muda

Ao contrário do que o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba) divulgou na quinta-feira, 30, os Correios afirmam, nesta sexta-feira, 31, que não haverá mudanças no atual plano de saúde dos trabalhadores, o CorreiosSaúde. Em nota, os Correios também afirmou que nenhuma mensalidade será cobrada, os dependentes cadastrados serão mantidos e o plano de saúde não será privatizado. Todas as condições vigentes do CorreiosSaúde serão mantidas, os percentuais de co-participação não serão alterados e os trabalhadores dos Correios não terão custos adicionais.

Os trabalhadores dos Correios na Bahia com o apoio do Sincotelba entraram em greve nesta sexta, decisão foi tomada em assembleia realizada na quinta. Segundo o sindicado o movimento é em protesto a quebra de acordo da estatal referente a manutenção do atual plano de saúde (Correios Saúde) dos servidores, determinada pelo Tribunal Superior do Trabalho, e também pela revisão do PCCS 2008 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários), já que sua aplicação literal provoca enormes injustiças aos trabalhadores.

Segundo os Correios, nas localidades onde há paralisação, a empresa implantou plano de contingência e está garantindo o funcionamento normal das atividades.

