Correios entregam urnas eletrônicas até de lancha

Os Correios seguem distribuindo as urnas eletrônicas pelos municípios da Bahia. Na manhã deste sábado, 1º, o órgão entregou as urnas em municípios onde o acesso só de dá pelo mar, com quatro lanchas que foram até as ilhas de Maré, Frade e Bom Jesus dos Passos, em Salvador; Ilhas das Fontes, em São Francisco do Conde e Ilha de Maria Guarda, em Madre de Deus.

Serão entregues 5.090 urnas eletrônicas em todo o estado, com a coleta sendo feita logo após o fim das votações, no domingo, 2, para ser entregues ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

adblock ativo