Corregedoria investiga caso de adoção irregular na Bahia

Representantes da Corregedoria Nacional de Justiça e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos estão reunidos com o juiz Luís Roberto Cappio, no Fórum de Euclides da Cunha (a 327 km de Salvador). A Corregedoria está na região para atividade de correição, que será estendida aos municípios vizinhos de Monte Santo e Cansanção. Já a presença da Secretaria deve-se a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Federal do Tráfico de Pessoas.

Uma outra CPI também está em andamento no Senado. Todas as atividades foram motivadas por denúncias de um suposto esquema de adoções irregulares de crianças naqueles municípios. Um casal de Monte Santo acusa o juiz Vítor Bizerra, atualmente na comarca de Barra, de ter contribuído para a retirada de seus cinco filhos e entrega deles para famílias de São Paulo.

Também foi chamada para ser ouvida no Fórum a presidente do Conselho Tutelar de Euclides da Cunha, Josefa Teles. A reunião do juiz Cappio com as comitivas, que chegaram ao Fórum por volta das 9h desta terça-feira (13), está sendo realizada a portas fechadas.

