Corregedoria autuará policiais e bombeiros que participem de atos antidemocráticos na Bahia

As Corregedorias das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros autuarão os servidores que participarem de atos antidemocráticos, no dia sete de Setembro, quando são marcados atos favoráveis ao governo federal.

Neste sábado, 04, o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, enviou a determinação aos comandos das corporações e afirmou que equipes da Secretaria monitoram os atos para garantir o direito democrático de manifestação, a ordem e o direito de ir e vir dos baianos.

"Determinei às Corregedorias que adotem providências legais imediatas contra qualquer policial ou bombeiro que participe dessas ações criminosas", disse Mandarino.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no Centro de Operações e Inteligência – 2 de Julho (COI), vai reunir profissionais das forças de segurança que realizarão o monitoramento das manifestações ao longo do dia, para agilizar a tomada de decisões e o acionamento de equipes, caso seja necessário.

