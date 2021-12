Corpos são encontrados carbonizados dentro de carro no Sul da Bahia

Os corpos de duas pessoas foram encontrados carbonizados no distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, no Sul da Bahia. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 4. A dupla estava dentro do porta-malas de um carro.

Devido ao estado dos corpos, que estavam totalmente queimados, não foi possível fazer a identificação das vítimas. Segundo informações da Polícia Civil, as identidades só serão confirmadas após laudos periciais. O caso segue em investigação.

