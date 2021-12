Corpos do pai e filho são encontrados carbonizados em Brumado

Os corpos do pai e do filho foram encontrados carbonizados dentro da casa onde moravam, na manhã desta quarta-feira, 5, na zona rural do município de Brumado (a 538 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Brumado Notícias, a polícia suspeita que o lavrador aposentado, Adão de Souza Lobo, 75 anos, e Paulo Sérgio de Souza Lobo, 37 anos, tenham sido vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte).

Parte do telhado da residência onde o pai e o filho moravam sozinhos estava destelhado.

Um outro filho do lavrador, que não quis ser identificado, disse em entrevista ao site que esta não foi a primeira vez que a família foi vítima de assalto.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado.

