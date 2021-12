Corpos de pescadores são resgatados no Rio São Francisco

Foram resgatados na manhã desta segunda-feira, 3, os corpos do pescadores Jebson Luiz dos Santos, 29 anos, e Washington Bispo dos Santos, 39, que estavam desaparecidos no Rio São Francisco, na cidade de Xique-Xique. O resgate foi realizado por unidades da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Jebson pescava com amigos em uma canoa, quando o barco virou. Dois homens que estavam na embarcação conseguiram nada até as margens do rio e contaram que a canoa estava com outros quatro ocupantes.

Por isso, os policiais seguem à procura de outras duas pessoas. De acordo com o comandante da Cipe/Semiárido, major PM Carlos Maltez, as buscas foram retomadas nas primeiras horas da manhã desta segunda e a Marinha já foi acionada.

Além da unidade especializada, equipes do 7° Batalhão da Polícia Militar, do Destacamento de Xique-Xique e pescadores ajudam nas buscas.

adblock ativo