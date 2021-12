Corpos de jovens são achados em tanque na Bahia

Foram encontrados na manhã desta sexta-feira, 12, os corpos de duas jovens boiando em uma lagoa, na cidade de Cansanção, no norte da Bahia. O local é conhecido por "Tanque do Vero". As meninas tinham 15 e 8 anos.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, as meninas estavam desaparecidas desta a quinta-feira, 11, quando o avô delas foi a delegacia para prestar queixa sobre o desaparecimento das duas.

A principal suspeita é de que as garotas tenham morrido afogadas, mas a polícia informou que nenhuma hipótese está descartada.

Ainda segundo a PM, o corpo de uma das meninas encontrava-se sem roupa. Os corpos delas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim.

adblock ativo