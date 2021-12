Corpos de jovens desaparecidos são encontrados com sinais de decomposição

Os corpos de Josenilton de Jesus Santos, 21, e Flávio Souza dos Santos, 20, foram encontrados neste domingo, 8, no distrito de Monte Gordo, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, onde residiam atualmente. Os jovens estavam desaparecidos desde a última terça-feira, 4.

As vítimas, que eram do município de Ipiaú, foram achadas amarrados e em estado de decomposição. Eles foram reconhecidos por familiares, que identificaram as roupas dos jovens, segundo informações do Giro em Ipiaú.

O Departamento de Polícia Técnica esteve no local, removeu o corpo para perícia e encaminhou para o Instituto Médico Legal.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar o caso.

