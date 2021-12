Corpos de família morta em acidente na BR-020 são liberados

Os cinco corpos das pessoas da mesma família que morreram em um acidente na segunda-feira, 21, na BR-020, em Luís Eduardo Magalhães (distante a 940 km de Salvador), foram liberados e transferidos nesta terça, 22, do Departamento de Polícia Técnica de Barreiras (DPT). Os corpos seguiram para a cidade de Piripiri, no Piauí, onde serão sepultados nesta quarta, 23.

As vítimas estavam em um veículo de passeio Renault Sandero e seguiam de Guarujá (SP) para o Piauí, onde passariam as festas de final de ano com familiares. De acordo com os registros da Policia Rodoviária Federal (PRF), o carro entrou na contramão e colidiu frontalmente com uma carreta.

No acidente. morreram Francisco de Assis Pereira de Souza, de 52 anos, Antonio José Alves de Almeida, 35, Pedro Henrique de Sousa, 11, Luciana Bringel de Souza, 31. e Maria de Jesus Alves da Costa, 38.

O motorista da carreta, Francisco Costa, 65, teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Upa de LEM. O veículo tombou e deslizou para fora da pista, depois do choque.

Costa disse aos agentes da PRF, que o motorista da Sandero deve ter cochilado no volante e não teve como evitar a tragédia. O carro de passeio ficou destruído.

