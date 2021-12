Corpo esquartejado é abandonado em tonel em rua de Feira

Um corpo esquartejado foi abandonado em uma rua na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) na manhã desta quarta-feira, 11. Segundo o site Acorda Cidade, um homem em uma carroça deixou um tonel na rua Bem-te-vi, próximo a um supermercado, no bairro Pedra do Damasceno.

O mau cheiro que vinha da recipiente chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

As partes do corpo estavam em sacos de lixo e em papelões. A vítima ainda não foi identificada e o homem que abandonou o tonel fugiu do local.

O corpo vai ser encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo