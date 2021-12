Corpo encontrado em lixeira de Simões Filho é identificado

O corpo de um jovem encontrado dentro de uma lixeira, no domingo, 21, no centro de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi identificado como Leonardo de Oliveira Ferreira, de 25 anos. O reconhecimento foi feito por familiares da vítima nesta segunda-feira, 22.

De acordo com o site Simões Filho Online, após o corpo ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, ficou constatado que Leonardo foi assassinado e que haviam lesões e cabeça e outros membros, antes de ser jogado dentro da lixeira.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho), que investiga o caso, informou por meio de nota que, conforme as apurações iniciais, Leonardo tem envolvimento com o tráfico de drogas, roubos e é apontado como o autor de um homicídio.

