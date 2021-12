Corpo e ossada são encontrados em Vitória da Conquista

Uma ossada e um corpo foram encontrados na noite desta sexta-feira, 25, em um matagal na cidade de Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador).

De acordo com informações doBlog do Anderson, agentes da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram no local, que fica ao lado do Residencial Campo Verde, no bairro Campinhos, após denúncia anônima. O corpo era de um homem e estava ao lado da ossada.

Os cadáveres foram levados sem identificação para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia e Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) investigará o caso.

