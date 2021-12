Corpo é liberado pare enterro após 14 meses

Após 14 meses de espera, o corpo do lavrador Edivaldo Brito dos Santos, que tinha 44 anos, finalmente foi liberado para sepultamento. A liberação só foi possível, nesta quinta-feira, 30, após o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) ter recebido o resultado do exame de DNA, que confirmou que o cadáver era do lavrador.

O enterro acontecerá na manhã desta sexta-feira, 31, no distrito de Bonfim de Feira, onde a vítima residia com familiares. "Agora posso dormir em paz, sei que o corpo de meu filho estará lá no lugar que reservamos para ele. Meu sofrimento acabou", afirmou o aposentado João dos Santos, pai do lavrador.

Embora o resultado do DNA tenha sido liberado na tarde de quinta, a família só pode retirar o corpo na manhã de sexta, devido a alguns problemas com a funerária. "Mas o importante é que estamos recebendo o que restou dele. Tanto sofrimento meu Deus, mas hoje estamos colocando um fim em toda a peregrinação que fizemos aqui no órgão", disse Matilde Brito cunhada do lavrador.

O lavrador Edivaldo Brito saiu de casa, onde morava com o irmão e a cunhada, por volta das 17h30 do dia 20 de agosto de 2013, na companhia do pai. Lá na casa do genitor, teria dito que ia na roça colher umas espigas de milho para assar e não foi mais visto. A família o procurou por vários dias, encontrando-o morto no dia 26 pendurado por uma corda feita com uma camisa nas dependências da fazenda Cajá, no município de Anguera. O corpo em avançado estado de decomposição foi encaminhado ao DPT de Feira de Santana para ser periciado. Como não tinha documentos e estava em decomposição foi colhido material para realização de exame de DNA.

Na semana passada A TARDE noticiou o sofrimento da família. "Nós fizemos o reconhecimento dele, mas o órgão não aceitou. Agora passar um ano e dois meses para fazer um exame é uma falta de respeito. Queremos o que sobrou dele para enterrar dignamente", frisou na época Matilde Brito.

