Corpo é encontrado sem cabeça em cisterna em Santo Estêvão

Um corpo foi encontrado sem cabeça neste domingo, 24, na cidade de Santo Estêvão (a 115 km de Salvador).

De acordo com o Acorda Cidade, o corpo de Moacir de Oliveira Gomes, 31 anos, foi encontrado em uma cisterna na Rua Daniel Neves dos Santos, no bairro do Poeirão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo, que foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

A polícia vai investigar as circunstâncias do ocorrido.

