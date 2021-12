Corpo é encontrado por transeuntes em lixeira em Simões Filho

Um corpo foi encontrado por traseuntes dentro de uma lixeira no Centro de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), neste domingo, 21.

Segundo o site Simões Filho Online, o caso aconteceu por voltas das 10h, em uma via marginal a avenida Elmo Cerejo de Farias, em uma localidade conhecida como Laboré.

A assessoria de comunicação da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) confirmou o ocorrido ao site e informou que uma viatura foi ao local após pedestres informarem sobre a existência do corpo.

Ainda de acordo com o site, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para a remoção do corpo. As Polícias Civil e Militar também estiveram presente no local e isolaram a área.

“O caso é intrigante. A perícia vai nos ajudar a relacionar a possibilidade dele ter caído sozinho dentro da lixeira ou ser uma possível vítima de homicídio, nenhuma hipótese está descartada”, explicou um policial ao Simões Filho Online.

A vítima ainda não foi identificada e o caso está sendo investigada por agentes da 22ª Delegacia Territorial da cidade.

