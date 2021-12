Corpo é encontrado parcialmente carbonizado em Simões Filhos

Um corpo foi encontrado parcialmente carbonizado e dentro de um saco na manhã deste sábado, 16, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações do site Simões Filho Online, o corpo foi localizado na região do Centro Industrial de Aratu (CIA). A vítima, que foi deixada ao lada de uma moto dentro de um saco, estava com perfuração na cabeça.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai apurar se a morte foi proveniente de arma de fogo. A polícia acredita que corpo tenha sido deixado no local durante a madrugada.

O motivo e autoria do crime ainda são desconhecidos.O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em menos de um mês, este é o segundo corpo parcialmente carbonizado na cidade. No último dia 25, uma outra vítima também foi encontrada na região do CIA.

