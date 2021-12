Corpo é encontrado na barragem Poço do Magro em Guanambi

O corpo de José Hilton Borges de Carvalho, de 35 anos, que estava desaparecido desde domingo, 13, foi encontrado por populares nesta segunda-feira, 14, na barragem do Poço do Magro, que fica localizado no município de Guanambi (a 796 quilômetros de Salvador). O rosto da vítima estava descaracterizado devido a mordidas de peixes.

De acordo com o site Sudoeste Bahia, a Polícia Militar confirmou a informação que foi acionada para preservar o local até a chegada da equipe da perícia.

A vítima residia na Fazenda Morro Pelado, zona rural do município. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso vai ser investigado pela 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

