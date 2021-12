Corpo é encontrado enterrado no interior da Bahia

Um homem foi encontrado enterrado nesta quinta-feira, 28, no município de Uibaí, localizada na região noroeste de Irecê (a 480km da capital). Segundo o Blog Braga, a vítima, identificada como Lázaro Novais Ferreira Lima, estava desaparecida desde o dia 26 de dezembro.

O corpo foi localizado após Felipe Eduardo Machado Santos confessar a autoria do crime e informar onde enterrou a vítima. Lázaro foi assassinado a tiros antes de ser enterrado.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para o local para continuar com as investigações.

