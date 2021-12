Corpo é encontrado enrolado em cobertor no sudoeste da Bahia

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor, na manhã desta quarta-feira, 6, na Rua Ascendido Melo, próximo ao Hospital Unimec, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações do Blog do Anderson, Antônio Bispo Silva, 64 anos, era natural de Itapetinga, mas vivia em situação de rua em Vitória da Conquista.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) local. Ainda não se sabe o motivo da morte.

