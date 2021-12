Corpo é encontrado em praia de Itacaré

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira, 13, na praia de Itacaré (a 249 quilômetros de Salvador). Ele teria desaparecido no sábado, 10, na Praia de Itacarezinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), a busca, localização de retirada do corpo foi feita por guarda-vidas do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). De acordo com informações iniciais, o homem seria natural de Itabuna, teria entrado na água com a namorada e não conseguiu retornar.

O corpo foi entregue ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação.

