Corpo é encontrado em Feira de Santana

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na madrugada desta terça-feira, 25, na Rua das Palmeiras, no bairro Parque Ipê, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A vítima foi encontrada com várias perfurações de tiros na cabeça e ombro direito. Não foram achados os documentos de identificação do homem, segundo informações do site Acorda Cidade.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde aguarda reconhecimento.

