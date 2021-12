Corpo é encontrado em estação de esgoto da Embasa em Feira

Um corpo foi encontrado nesta quinta-feira, 31, na Subestação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Empresa Baiana de Saneamento e Águas (Embasa), na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador). Segundo informações da polícia local, o corpo foi encontrado por um funcionário que fazia a limpeza da área no final da manhã, no bairro Aviário.

A polícia não soube informar ao certo se o corpo é de um homem ou de uma mulher, devido ao avançado estado de decomposição. No entanto, no local, também foram encontradas peças de roupas íntimas femininas, como uma calcinha e um sutiã, o que leva a crer que o corpo é do sexo feminino.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros Roquelane, foi preciso utilizar diversas técnicas para resgatar o corpo que estava em um local de difícil acesso. "Pela nossa experiência, é provável que este corpo esteja aqui há cerca de dez dias", disse.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros e da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para fazer o resgate dos restos mortais, que serão submetidos a uma perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

A delgada Cristina Santos de Carvalho, plantonista da Delegacia de Homicídios (DH), que presidiu o levantamento cadavérico, disse irá investigar o que aconteceu. "Vamos apurar se houve um assassinato, suicídio ou se a morte foi acidental. A necropsia, a ser feita pelo DPT, deverá esclarecer o fato", informou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Embasa, que informou que, até às 19h40, não tinha conhecimento sobre o caso.

