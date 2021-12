Corpo é encontrado carbonizado em matagal de Feira de Santana

Um corpo parcialmente carbonizado foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 15, dentro de um matagal em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. O corpo apresentava queimaduras nos braços, pernas e barriga, além de lesões na cabeça produzidas por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, com a vítima foi encontrada uma pochete e uma carteira de identidade em nome de Adenilson dos Anjos Batista. A polícia informou que o corpo tinha indícios de tortura, antes de a vítima ser morta a tiros.

“O corpo estava parcialmente queimado, mas tudo indica que o corpo seja de Adenilton dos Anjos Batista. Além da vítima sofrer com torturas que provocaram queimaduras, ele também foi torturado com pancadas. Há mais ou menos um metro e meio do corpo tinha manchas de sangue, e posteriormente eles executaram com dois tiros”, informou o delegado Luís Nobre ao Acorda Cidade.

O crime ocorreu por volta das 18h de quarta-feira, 14, no bairro Papagaio, e a polícia foi informada às 00h por um popular que viu o corpo. Devido ao horário, os policiais se dirigiram ao local nesta quinta-feira, pela manhã.

A Polícia Civil está investigando o crime para conseguir identificar a vítima e a motivação da execução.

