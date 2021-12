Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro queimado em Porto Seguro

Um corpo foi encontradfo carbonizado dentro de um carro queimado, na manhã desta sexta-feira, 15, em Vera Cruz, distrito de Porto Seguro (a 590 km de Salvador).

De acordo com o site Radar64, o corpo foi encontrado por moradores por volta das 6h. Policiais estiveram no local e informaram que não seria possível informar a identidade da vítima por conta do estado do corpo.

O corpo foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

