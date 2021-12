Corpo é achado sem roupa e com mãos algemadas em Feira

O corpo de um homem encontrado com diversas marcas de tiros na cabeça, na manhã desta segunda-feira, 30, na avenida Eduardo Fróes da Mota, conhecida como Anel Viário, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A vítima, identificada como Edmilson Anjos de Assis, estava apenas com a roupa íntima e com as mãos algemadas para trás.

Segundo o sargento Hamilton, da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o homem tinha saído recentemente do sistema carcerário. Ele cumpriu pena por homicídio, assaltos e tráfico de drogas na cidade.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio (DH) de Feira de Santana. As informações são do site Acorda Cidade.

