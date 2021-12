Corpo é achado em Simões Filho e família diz que é de engenheiro

Um corpo foi encontrado enterrado na noite desta quinta-feira, 1º, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Familiares confirmaram para o Portal A TARDE que o corpo é do engenheiro elétrico Nivaldo Castor de Cerqueira, 63 anos, que estava desaparecido desde o dia 23 de maio.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a remoção do cadáver aconteceu por volta das 20h52 e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). A operação contou com equipes da Polícia Militar e Civil e agentes do Corpo de Bombeiros.

Corpo foi encontrado enterrado em Simões Filho (Foto: Reprodução | Simões Filho Online)

Caso

Nivaldo desapareceu na noite do último dia 23, após deixar um funcionário nas proximidades do Shopping da Bahia, na avenida ACM. Ele retornaria para casa, também próximo ao local.

Na ocasião, ele já havia deixado outro funcionário em Itapuã, ao retornar de Lauro de Freitas, onde funciona a empresa Mani Engenharia e Projetos, de propriedade de Cerqueira.

