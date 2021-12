Corpo do prefeito de Macajuba é cremado em Salvador

Familiares, amigos e colegas de trabalho estiveram neste sábado, 4, no velório do prefeito do município de Macajuba - distante cerca de 290 quilômetros de Salvador - Fernão Dias Sampaio (PMDB), 67. Após o velório, o corpo do prefeito foi cremado. A cerimônia foi realizada no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador.



O prefeito foi morto a tiros enquanto passava de carro em frente à Igreja Matriz na noite da última quinta-feira, 2. Especula-se que o crime tem motivação política. O político estava sozinho no veículo.



Presente no enterro, o presidente do PMDB Bahia, Geddel Vieira Lima, falou sobre a relação com o colega de partido. "Fernão era um homem sério, honrado e leal. Era um amigo. Uma pessoa que sempre me acompanhou e apoiou, sem julgar se eu estava certo ou errado. Estou muito triste", disse, emocionado.



Em vida, Fernão Sampaio já havia manifestado o desejo de ter o corpo cremado e as cinzas colocadas no Sítio Santo Antônio, no próprio município, o que foi acatado pela família.



Investigação



A TARDE tentou falar com o delegado de Macajuba, mas ele não foi encontrado. De acordo com o agente da unidade Cássio Julião, o suspeito de matar o prefeito já foi identificado, mas ainda não foi preso.



adblock ativo