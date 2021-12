Corpo do prefeito de Ibicuí é sepultado nesta terça

O corpo do prefeito de Ibicuí (a 515 km de Salvador), no sudoeste do Estado, Abel Cornélio Morais (PDT), de 50 anos, que morreu nesta segunda-feira, 17, vítima de cirrose, será sepultado na manhã desta terça, 18, às 9h, no cemitério municipal.

O velório aconteceu, na tarde desta segunda, na quadra do Colégio Municipal São Pedro. Centenas de pessoas compareceram ao velório, e, segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Ibicuí, Onildo Júnior, primo do prefeito, foi decretado luto por três dias na cidade.

"Há 13 dias, ele fez uma cirurgia no estômago, mas teve hemorragia na madrugada de sábado para domingo. Por volta das 17h, foi internado às pressas no Hospital Samur, em Vitória da Conquista. Às 6h, morreu".

De acordo com o presidente da Câmara, com a morte de Morais, assume a vice-prefeita, Gilnay Santana (PTN), que já respondia pelo município desde sábado, quando Abel Cornélio Morais foi internado.

O município fica sem vice-prefeito, e, em caso de ausência do chefe do Executivo, responderá o presidente da Câmara. "Após o sepultamento, foi programada uma sessão extraordinária para dar posse à vice-prefeita", ressaltou Onildo Júnior.

