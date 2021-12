Corpo do bebê Pedrinho é sepultado em Eunápolis

Foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 10, o corpo do bebê Pedro Gomes Oliveira, de 1 ano. Pedrinho, que aguardava por um transplante de intestino, morreu no domingo, 9, em Belo Horizonte, por complicações após uma infecção generalizada

O sepultamento ocorreu no cemitério da Consolação, na cidade baiana de Eunápolis, no sul do Estado, onde a criança nasceu.

Pedrinho nasceu com má formação no intestino, o que levou à retirada do órgão. Como o Ssistema Único de Saúde (SUS) não oferecia o procedimento, a família chegou a fazer uma campanha e conseguiu arrecadar mais de R$ 880 mil, mas o valor era insuficiente para custear a cirurgia nos Estados Unidos.

Após uma luta na Justiça, os familiares Conseguiram o custeio da operação, estimada em R$ 1 milhão, pelo governo federal. Eles já estavam com passaporte, mas aguardavam a liberação do visto, contratação do transporte aéreo e outros trâmites da viagem. A cirurgia seria realizada no hospital Jackson Memorial, em Miami.

A família lamentou a morte de Pedrinho na página da campanha no Facebook, mas ressaltou como ele foi guerreiro nos 13 meses de vida.

Pedrinho aguardava por um transplante de intestino nos Estados Unidos (Foto: Reprodução | Facebook)

adblock ativo