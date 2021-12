Corpo de vereador eletrocutado será sepultado nesta sexta

O corpo do vereador de Cansanção, 349 km de Salvador, Agnaldo Alcântara da Silva, 46 anos, morto depois de receber uma descarga elétrica e cair na piscina da sua casa na noite de quarta-feira, 9, será sepultado nesta sexta, 11, às 9h no cemitério local.

Vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador do PSL estava no segundo mandato e sofreu a descarga elétrica por volta das 23:30 enquanto arrumava uma bomba utilizada na limpeza da piscina. Com a descarga ele foi arremessado para dentro da água, sendo retirado em seguida e encaminhado para reanimação no Hospital Municipal Senhora Santana, onde foi confirmada sua morte.

Ele, que atuava como professor de biologia, era casado e deixou quatro filhos. O velório movimentou o auditório da Câmara desde a tarde desta quinta-feira, 10, depois do corpo passar por necropsia no Departamento de Policia Técnica de Senhor do Bonfim.

A morte do vereador causou comoção na cidade e o prefeito de Cansanção, Paulo Passos, decretou feriado municipal e luto oficial de três dias. Em nota Passos reconheceu que Alcântara "era considerado o vereador mais atuante do município".

"Acompanhei a sua trajetória desde criança. Tenho absoluta certeza que a sua morte, da forma que se deu, acarretará uma perda irreparável para toda a região sisaleira", afirmou o amigo do vereador, Florisvaldo dos Santos.

O cantor e também amigo do vereador, Martim Oliveira, lamentou a morte de Alcantara, enfatizando que "ele era um cara do bem, que sempre auxiliava as pessoas que precisavam dele. Me ajudou no início da carreira e sempre me recebia com humildade e alegria. Nossa cidade está de luto", concluiu.

adblock ativo