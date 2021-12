Corpo de vereador de LEM será sepultado em Cariparé neste sábado

O corpo do vereador Mardônio da Rocha Carvalho, 38 anos, será sepultado na manhã deste sábado, 19, no cemitério do distrito de Cariparé, em Riachão das Neves (a 899 km de Salvador), sua terra natal.

Ele morreu em uma colisão entre dois veículos, na tarde da quarta-feira passada, na BR-020, trecho de Luís Eduardo Magalhães (LEM), onde morava e exercia o cargo de vereador.

No acidente, morreu ainda o assessor parlamentar dele, Danilo Ribeiro dos Santos, 35 anos, sepultado nesta sexta-feira, 18, no cemitério de LEM. Também o agricultor Jorge Vieira Novaes, 68 anos, que estava de carona no veículo, um Kia Sportage e foi sepultado, nesta sexta, no assentamento Rio de Ondas, zona rural de LEM (a 940 km de Salvador).

De acordo com prepostos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o mais provável é que o acidente aconteceu por causa de uma ultrapassagem. No outro veículo, uma caminhonete Chevrolet S10, estavam seis pessoas de uma família.

A família seguia no sentido de Brasília e todos ocupantes ficaram feridos. No entanto, cinco pessoas tiveram alta médica, nesta sexta pela manhã, permanecendo no Hospital do Oeste, em Barreiras, Cristian da Silva Albuquerque, cujo estado de saúde não foi divulgado.

