Corpo de turista francês é resgatado na Cachoeira da Fumaça

Foi resgatado nesta segunda-feira, 27, por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) da Bahia, o corpo do turista francês Alain Wergeil, de 72 anos, que morreu no domingo, 26, depois de despencar de uma altura de mais de 300 metros, nas proximidades da Cachoeira da Fumaça, no município de Palmeiras, distante a 407 km de Salvador.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Irecê, para a realização de necrópsia. Ele estava hospedado em Lençóis e seguia na manhã de domingo pela trilha da cachoeira com um grupo de amigos, acompanhados por um guia de turismo da região.

De acordo com o Tenente Serrão, do grupamento do CBM de Lençóis, a informação sobre o acidente chegou para os bombeiros por volta das 14h de domingo. Com a ajuda do helicóptero do programa Bahia Sem Fogo, o corpo foi localizado entre as pedras poucas horas depois.

“No entanto, por causa das condições desfavoráveis do clima e por ser um lugar de difícil acesso, o resgate só ocorreu na segunda pela manhã”, revelou o militar.

A morte do francês, que já esteve outras vezes na Chapada Diamantina, está sendo investigada pela delegacia de Polícia Civil de Palmeiras.

O município faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O local abriga a Cachoeira da Fumaça, que, com 340 metros, é a segunda mais alta do Brasil, dentre outros atrativos e recebe visitantes de todo o mundo.

