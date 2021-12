Corpo de travesti é sepultado em Barreiras

Foi sepultado nesta segunda-feira, 25, no cemitério Jardim da Saudade, em Barreiras, o corpo de Erielton Souza Sales, de 25 anos, que era travesti e usava o nome social de Sabrina Souza Salles.

O corpo foi localizado no domingo, 24, em um terreno baldio e afastado do centro na cidade de Luís Eduardo Magalhães, distante a 940 km de Salvador.

O delegado Leonardo Almeida já ouviu familiares, amigos e colegas de Sabrina, que era técnica de enfermagem, residia em Barreiras e costumava ir todas as semanas para a cidade vizinha, onde, conforme os depoimentos, fazia programas sexuais.

Para o delegado, ainda é cedo para confirmar se a morte de Sabrina foi motivada por homofobia. Ele citou que familiares confirmaram que, no ano passado, ela sofreu uma tentativa de homicídio, sendo suspeito do crime um rapaz transformista, que teria continuado a ameaçá-la.

Na parte do crânio da vítima tinha um ferimento profundo, que pode ser sido provocado por um pedaço de madeira. Uma bolsa com os pertences da vítima foi encontrada próximo do corpo. O celular de Sabrina e um relógio também foram localizados pelos policiais perto do corpo, o que faz a polícia descartar a hipótese de latrocínio.

adblock ativo