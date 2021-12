Corpo de transexual baiana morta a tiros em SP é sepultado

Foi sepultado nesta segunda-feira, 31, o corpo da transexual baiana Giovana Souza Silva, de 33 anos, assassinada a tiros em São Paulo na noite de quinta-feira, 28. O enterro aconteceu no cemitério de Jucuruçu (distante a 768 km de Salvador), no interior da Bahia, cidade natal na vítima.

O corpo de Giovana chegou à cidade baiana, no sul do estado, no domingo, 30, e foi velado na casa de familiares, no bairro Califôrnia.

A transexual foi morta no bairro Moema, entre a rua Campina da Taborda e a Avenida Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo informações da 27ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h30 da última quinta.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Informações dão conta de que Giovana estaria disputando um ponto de prostituição quando foi morta, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios (DHPP) de São Paulo.

adblock ativo