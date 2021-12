Corpo de taxista é encontrado em Itabuna após 15 dias desaparecido

Será sepultado nesta terça-feira, 3, em Itabuna, no Sudoeste baiano, o corpo do taxista Martiniano Nascimento Filho, de 62 anos, que foi encontrado no domingo, 1º, após 15 dias desaparecido. O corpo do idoso, conhecido como 'Primo Taxista', estava em estado avançado de decomposição quando foi localizado, na Volta da Cobra, próximo ao Hospital de Base.

Martiniano saiu de casa, no bairro de Fátima, no dia 18 de junho, após informar à família que faria uma caminhada. O corpo dele só foi identificado por causa das roupas e sandálias que usava. Segundo o site Verdinho Itabuna, familiares do taxista pediram que a polícia investigue o caso, apesar da perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) não apontar sinais de violência.

"Ele estava lúcido. Saiu de tarde. Não tinha problema cardíaco e não bebia, não fumava, não perdia noite. Era evangélico. Que seja confirmado o que foi que aconteceu", disse a mulher de Martiniano, Marlene Lima, em entrevista à TV Santa Cruz.

adblock ativo