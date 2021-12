Corpo de subtenente da PM é encontrado em matagal

A subtenente da Polícia Militar, Wagna Andrade Sorares, de 49 anos, foi encontrada morta em um matagal na madrugada deste sábado, 1º, na Serra da Tupuma, em Conceição de Feira (120 Km de Salvador). Segundo policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) o acusado do crime é Igor Tosta, com quem a oficial tinha um relacionamento.

De acordo com o "Midia Bahia", o corpo da vítima apresentava várias lesões, principalmente no rosto, e estava enrolado em um lençol e com dois saco plásticos: um em volta da cabeça e outro sobre as pernas.

Wagna, que trabalhava no Colégio da Polícia Militar (CPM) de Feira de Santana, estava desaparecida desde às 8h desta sexta-feira, 31, quando uma equipe da DRFR iniciou uma diligência para encontrá-la.

Por volta das 14h os policiais encontraram o carro da subtenente no 1º andar do estacionamento do supermercado GBarbosa da rodoviária de Feira de Santana.

O namorado da PM, Igor, foi localizado em um hotel de Feira e confessou ter matado a companheira. Ele indicou a localização do corpo. Os pertences da vítima foram encontrados em uma residência em São Gonçalo dos Campos. O suspeito está preso na 1ª Coorpin, em Feira de Santana.

O namorado da subtenente, Igor, confessou o crime e foi preso (Divulgação | Polícia Civil)

adblock ativo