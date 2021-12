Corpo de sargento da PM é sepultado em Feira de Santana

O corpo do sargento PM Renilton Lima da Cruz, 45 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 13, com honras militares no cemitério da Piedade, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Ele morreu durante a madrugada, depois de uma troca de tiros com assaltantes no bairro Chácara São Cosme.

Com 23 anos de profissão, ele estava de folga, na noite da última quinta-feira, em um bar com amigos, quando, de acordo com testemunhas, chegaram três homens em um veículo tipo Tucson. Dois desceram e anunciaram o assalto.

"Alguns pertences foram subtraídos dos clientes, e os criminosos efetuaram disparos contra o sargento Cruz, que reagiu, conseguiu disparar contra os indivíduos e balear um deles", diz nota divulgada pela PM.

Atingido por quatro disparos, o policial foi encaminhado com ferimentos no pescoço e no tórax, para o hospital particular Empreendimentos Médicos Cirúrgicos (Emec), onde passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu cerca de quatro horas após o assalto.

Carro roubado

Os assaltantes deixaram o comparsa ferido na entrada da Policlínica do Conjunto Feira X, onde ele morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

Segundo integrantes da 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento na área, o celular roubado do sargento foi desligado nas imediações do Conjunto Feira IX.

O carro utilizado para o crime, um Tucson preto, também foi abandonado na região. Conforme a polícia, o veículo foi roubado no dia do crime, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Prisão

Em diligências realizadas nesta setxa, pela Polícia Civil de Feira de Santana e coordenadas pelo delegado João Uzzum, foi preso em flagrante Jonatas Santos Andrade. De acordo com policiais que participaram da operação, ele teria confessado participação no crime.

Já o homem morto na troca de tiros com o policial militar não tinha sido identificado pela Polícia Civil até o final da tarde desta sexta. O corpo permanecia no Instituto Médico-legal local.

