Corpo de quarto jovem é achado no Rio São Francisco

O corpo de mais um adolescente, Ramon Lima, de 15 anos, foi achado no Rio São Francisco, no fim da tarde desta segunda-feira, 28, em Serra do Ramalho, distante 440 km de Salvador. Um grupo com seis jovens se afogou na tarde do domingo, 27, e os corpos de César Augusto Souza Prado, 20 anos, e José Eudes Barbosa da Silva, 15, foram localizados no domingo, já Derilto de Castro Lima, 20, foi achado na manhã desta segunda. Rogério Pereira Machado, 15, e Dieison Andrade Silva, 16 anos ainda são procurados.

De acordo com a Polícia Civil, pescadores encontraram o corpo de Ramon, no povoado de Passos, a poucos metros de onde ocorreu o acidente.

Os jovens tinham entre 14 e 25 anos e jogavam futebol às margens do rio, quando a bola caiu na água e um deles se arriscou a buscar. Ao ver que o colega se afogava, os demais tentaram salvá-lo, mas acabaram sendo arrastados pela correnteza.

Eles participavam de um retiro evangélico que acontecia no município.

