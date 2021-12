Corpo de professor achado morto na BA-120 é sepultado

O corpo do professor Edivaldo Silva Oliveira, o Nino, encontrado carbonizado na sexta-feira, 10, no porta-malas do seu carro, na margem da BA-120, foi enterrado na tarde desta terça-feira, 14, no cemitério de Santa Luz (a 265 km de Salvador).

Outro corpo carbonizado estava no carro e pode ser do também professor Jeovan Bandeira, cujo reconhecimento depende de laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Os dois professores ensinavam no Colégio Estadual José Leitão, onde foram vistos juntos pela última vez na noite de sexta, no final do expediente. O reconhecimento de Nino foi facilitado, pois foi menos atingido pelo fogo e a confirmação se deu através da arcada dentária.

Homofobia

Só o DNA poderá confirmar se é de Jeovan o outro corpo. O delegado João Oliveira Farias Filho busca informações para identificar a motivação e autoria dos crimes, que podem ter conotação homofóbica, pois ambos eram homossexuais assumidos. Ele já ouviu cerca de 20 pessoas e dois rapazes chegaram a ser conduzidos até a delegacia, mas foram liberados após os depoimentos.

