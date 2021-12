Corpo de PM é encontrado em veículo em Feira de Santana

O corpo do policial militar José Jardel Lima Santos foi encontrado dentro do porta malas do veículo Crossfox placa NXV- 5466, na manhã deste sábado, 11, na avenida Fraga Maia, nas proximidades do Conjunto João Paulo II, em Feira de Santana, a 100km de Salvador.

Moradores da região chamaram os policiais da 66ª Companhia Independente (CIPM) por conta de um carro abandonado. Quando os agentes chegaram, encontaram o corpo estava enrolado em um lençol. Ele tinha perfurações e cortes no rosto, cabeça, nuca e costela.

"Fizemos a perícia onde estava o carro e o corpo, mas vamos fazer outras perícias para chegarmos a uma conclusão preliminar e encaminhar as investigações para que a Delegacia de Homicídios possa investigar o caso", afirmou o delegado Laércio Santos, em entrevista ao site Acorda Cidade.

adblock ativo